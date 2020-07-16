Sen Çal Kapımı hangi günler yayınlanıyor? İşte Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü

Ekranların yeni dizi Sen Çal Kapımı 15 Temmuz Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Sen Çal Kapımı 2. bölüm özeti şu şekildeydi.Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan'ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit: 2 ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan'ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda'nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarına aile ve arkadaşlarını ikna etmek.

Aşkın eğlenceli ve bir o kadar inatçı halini anlatan Sen Çal Kapımı dizisi her hafta çarşamba akşamı diziseverlerle buluşuyor.

Sen Çal Kapımı Dizinin Konusu:

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.