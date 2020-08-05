Sen Çal Kapımı bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı 5. bölüm tarihi merak ediliyor

Sen Çal Kapımı dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Hande Erçel Ve Kerem Bürsin'in kadrosunda yer aldığı dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. İzleyiciler 5 Ağustos Fox TV yayın akışına büyük ilgi gösteriyorlar. Peki Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanı yayında mı, yeni bölüm ne zaman?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. En son 29 Temmuz Çarşamba günü izleyicilerle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken, 5 Ağustos tarihli yayın akışında Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü yerine tekrarı yer alıyor.



Bayram nedeniyle diziler ve programlar ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Sen Çal Kapımı oldu. Kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölümünün 12 Ağustos’ta yayınlanması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ



Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.