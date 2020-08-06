Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
5 Ağustos’ta eski bölümü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinden yeni fragman geldi. Ekran macerasına kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanıyla yeni ipuçları paylaşıldı. Peki, Sen Çal Kapımı 5. bölümü ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak? İşte Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı…
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında Antalya'ya gittikleri görülen Eda ve Serkan arasında romantik anlar yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1 haftalık bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisi 12 Ağustos Çarşamba günü 5. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte Sen Çal Kapımı 5. bölümünden ilk görüntüler...
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ
Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.
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