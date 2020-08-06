Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı - Sen Çal Kapımı yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında Antalya'ya gittikleri görülen Eda ve Serkan arasında romantik anlar yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 1 haftalık bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisi 12 Ağustos Çarşamba günü 5. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. İşte Sen Çal Kapımı 5. bölümünden ilk görüntüler...

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ



Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan’ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin’le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan’ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.