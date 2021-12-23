Selma Ergeç: Görümcelik bizim işimiz!

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İkili, ağır konuların işlendiği bir dizide oynamanın psikolojik olarak kendilerini etkilemediğini söyledi:

“Bir empati yorgunluğu oluyor insanda ama artık değmemeye başlıyor. Çünkü senin de hayatta kalman için bir şekilde kendini koruman lazım.”

Ergeç, “Nalan’ı saatlerce süzdüğünüz görümce bakışı sahnesini nasıl bu kadar iyi oynadınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Görümcelik bizim işimiz.” Tülek ise en çok yemek sahnelerinde tekrar alındığını söyledi: “Bir gün içinde iki yemek sahnesi çekiliyorsa çok zorlanıyorum. Çok yemek yiyorum.”