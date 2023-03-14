Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

Haberin Devamı

Zeynep karakterinin kendisi ile benzerlikler taşıdığına değinen ünlü oyuncu yeni heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Ben güçlü kadınlar oynamayı seviyorum ve yine önüme oldukça güçlü bir karakter geldi. Zeynep’in bunun yanında bir sürü sofistike detayı da var. Zeynep’te kendimle ilgili de bir sürü şey buldum. Mesela Zeynep şifacı; otlarla bitkilerle ilgileniyor. Bunlar benim için çok tatlı detaylar. Bunları çalışabilirim, araştırabilirim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Zeynep’le ilgili takılar yaptırdım. Kostümlere aksesuar olsun diye… çiçekleri araştırdım ne neye iyi gelir şeklinde… Zeynep içinde bir sürü şey bulabileceğim bir karakter. Benim de onun dünyasında yaşayabileceğim bir rol. Bu yüzden çok heyecanlıyım.” dedi.

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…