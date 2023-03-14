Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kraliçe#Queen Sugar#Burcu Özberk
Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:19

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen “Queen Sugar” dizisinden uyarlanan, başrollerini Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın paylaştığı yeni dizisi “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkacak. Bugüne kadar yer aldığı projeler ile izleyicinin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Selin Şekerci, dizide Zeynep karakterini canlandıracak.

Haberin Devamı

Zeynep karakterinin kendisi ile benzerlikler taşıdığına değinen ünlü oyuncu yeni heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Ben güçlü kadınlar oynamayı seviyorum ve yine önüme oldukça güçlü bir karakter geldi. Zeynep’in bunun yanında bir sürü sofistike detayı da var. Zeynep’te kendimle ilgili de bir sürü şey buldum. Mesela Zeynep şifacı; otlarla bitkilerle ilgileniyor. Bunlar benim için çok tatlı detaylar. Bunları çalışabilirim, araştırabilirim. Ben böyle şeyleri seviyorum. Zeynep’le ilgili takılar yaptırdım. Kostümlere aksesuar olsun diye… çiçekleri araştırdım ne neye iyi gelir şeklinde… Zeynep içinde bir sürü şey bulabileceğim bir karakter. Benim de onun dünyasında yaşayabileceğim bir rol. Bu yüzden çok heyecanlıyım.” dedi.

Selin Şekerci “Kraliçe” ile ekrana dönmeye hazırlanıyor

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu alan “Kraliçe” 22 Mart Çarşamba akşamı Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kraliçe#Queen Sugar#Burcu Özberk

BAKMADAN GEÇME!

Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once
Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

Bir sonraki salgın tehdidi mantarlar mı? ‘Artık dünyanın her yerindeler, tehlike çok büyük’

#Mantar