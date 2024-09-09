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Selena artık milyarder

Güncelleme Tarihi:

#Selena Gomez#Taylor Swift#Rihanna
Selena artık milyarder
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 09:25

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez’in toplam serveti 1.3 milyar dolara ulaştı.

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Gomez, kozmetik markası Rare Beauty’nin başarısı sayesinde aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı “en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar” listesine girdi.

Selena artık milyarder

32 yaşındaki oyuncu ve müzisyen, şirketi 2019’da kurmuş ve Şubat 2020’de resmen hayata geçirmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Gomez’in net servetinin an itibarıyla 1.3 milyar olduğunu bildirerek onu ilk kez listesine ekledi. Selena Gomez’in “Only Murders in the Building” adlı dizisindeki rolü için sezon başına da 6 milyon dolar kazandığı da belirtildi.

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#Selena Gomez#Taylor Swift#Rihanna

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