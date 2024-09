Selena artık milyarder

Haberin Devamı

Gomez, kozmetik markası Rare Beauty’nin başarısı sayesinde aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı “en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar” listesine girdi.

32 yaşındaki oyuncu ve müzisyen, şirketi 2019’da kurmuş ve Şubat 2020’de resmen hayata geçirmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Gomez’in net servetinin an itibarıyla 1.3 milyar olduğunu bildirerek onu ilk kez listesine ekledi. Selena Gomez’in “Only Murders in the Building” adlı dizisindeki rolü için sezon başına da 6 milyon dolar kazandığı da belirtildi.