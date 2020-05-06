Selçuk Bayraktar, Radyo D’ye konuk oluyor
Radyo D, birçok önemli ismi merkez stüdyosunda ağırlamaya devam ediyor.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D’ye konuk olacak. Bayraktar, 7 Mayıs Perşembe akşamı saat 18.00’de Adem Metan Show’da canlı yayına katılarak, “Akıncı, İHA ve SİHA”ya ilişkin soruları yanıtlayacak.
Radyo D merkez stüdyosunda gerçekleşecek yayını, Radyo D 104.0 frekansından, www.radyod.com web sitesi ve Radyo D mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.
Radyo D 104.0 frekansında…
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