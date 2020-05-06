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Televizyon
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Selçuk Bayraktar, Radyo D’ye konuk oluyor

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Selçuk Bayraktar, Radyo D’ye konuk oluyor
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Radyo D, birçok önemli ismi merkez stüdyosunda ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Radyo D’ye konuk olacak. Bayraktar, 7 Mayıs Perşembe akşamı saat 18.00’de Adem Metan Show’da canlı yayına katılarak, “Akıncı, İHA ve SİHA”ya ilişkin soruları yanıtlayacak.

Radyo D merkez stüdyosunda gerçekleşecek yayını, Radyo D 104.0 frekansından, www.radyod.com web sitesi ve Radyo D mobil uygulamasından takip edebilirsiniz.

Radyo D 104.0 frekansında…

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