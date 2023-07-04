Selami Şahin’e saygı albümü

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Selami Şahin, uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Selami Şahin Tribute’ projesinin ilk bölümünü tamamladı.

Kendi tarzlarında başarılı ünlü müzisyenlerin dahil olduğu ve birçok seriden oluşacak olan projenin ilk albümü ‘Selami Şahin Şarkıları 1’ 7 Temmuz’da müzikseverlerle buluşacak.

‘Selami Şahin Şarkıları 1’ adlı albümde aralarında Sıla, Teoman, Kenan Doğulu, Birsen Tezer ve Sakiler’in de olduğu 10 ünlü isim ve grup Selami Şahin’in bestelerini yorumlayacak.

ALBÜMDE KİM HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ

Sıla, Selami Şahin’in eşi Didem Şahin’e yazdığı “Özledim Her Şeyini” şarkısını seslendirdi. Gürsel Çelik’in düzenlemesini yaptığı şarkıda Sıla’ya kendi orkestrası eşlik etti.

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Ünlü rock’çı Teoman, Selami Şahin’in 1972 yılında dostu Tanju Okan için yazdığı “Dostlarım” şarkısına yeniden hayat verdi. Şarkının düzenlemesine İskender Paydaş imza attı.

Kenan Doğulu, Selami Şahin denilince ilk akla gelen şarkılardan biri olan “Seninle Başım Dertte”yi seslendirdi. Selami Şahin’e 1975 yılında Altın Kelebek Ödülü kazandıran “Sen Mevsimler Gibisin” şarkısı Birsen Tezer’in sesiyle yeniden hayat buldu.

Selami Şahin’in müziğine imza attığı, Müslüm Gürses’in söylediği “Usta” şarkısını da albüm için Sakiler grubu bir kez daha seslendirdi.

75. YAŞINI KUTLAYACAK

15 Ağustos tarihinde 75’inci yaşını kutlayacak olan Selami Şahin’e saygı duruşu niteliğinde hazırlanan albümün müzik direktörlüğünü sanatçının oğlu Lider Şahin üstlendi.

Ünlü isimlerin yeniden seslendirdiği şarkılarının yeniden düzenlemelerinde ise İskender Paydaş, Ozan Doğulu, Gürsel Çelik, Febyo Taşel ve Paul Sanchez gibi ünlü prodüktörlerin imzası var. Albüm, Lider Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşacak.