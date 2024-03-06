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Seksenler'in Zafer'i Efe Deprem'den acı haber

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#Efe Deprem#Seksenler#Motosiklet Kazası
Seksenlerin Zaferi Efe Depremden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 12:00

Seksenler dizisinin Zafer’i oyuncu Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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SEKSENLER dizisinde ’Zafer’ karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem Kağıthane D-100 Karayolu’nda motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti

Seksenlerin Zaferi Efe Depremden acı haber

Kaza, D-100 Karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında Mecidiyeköy istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe Deprem kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Seksenlerin Zaferi Efe Depremden acı haber

Çarpmanın etkisiyle savrulan Deprem kazada ağır yaralandı. Efe Deprem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efe Deprem, Seksenler dizisinde ’Zafer’ karakterini canlandırıyordu.

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CENAZESİ BUGÜN

Efe Deprem, Şakirin Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Seksenlerin Zaferi Efe Depremden acı haber

Efe Deprem'in vefat haberi dostlarını yasa boğdu...

Süha Uygur: Efe, içimizi yaktın.
Pırıl pırıl bir oyuncu kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.
Ailesine, Burcu’ya ve Zeyno’ya sabırlar diliyorum.
Çok ama çok üzgünüm.

İbrahim Büyükak: Hala inanamıyor insan... Daha 3-5 ay evvel birlikte güzel bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boş. Canım kardeşim benim. mekanın cenet olsun.

Ceyhun Fersoy: Canım dostum. Arkadaşım... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Anlamsız geliyor. Konduramıyorum. İçim acıyor. Çok özleyeceğim seni çok. Efe Derem çok iyi biriydi.

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#Efe Deprem#Seksenler#Motosiklet Kazası

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