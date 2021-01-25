Sefirin Kızı’nda Nare diziden neden ayrıldı? Neslihan Atagül’den hastalığı hakkında açıklama

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’den geçtiğimiz günlerde üzücü haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Dizinin yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.’ denildi. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Atagül iyi olduğunu ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNDE NARE DİZİDEN AYRILDI MI?

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldı.

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu’nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım’ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz.

Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu’ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz.

NESLİHAN ATAGÜL’DEN AÇIKLAMA

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Atagül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun... Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim.