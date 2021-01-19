Sefirin Kızı son bölüme Nare'nin gitmesi damga vurdu... Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 36. bölümü ile 18 Ocak Pazartesi akşamı diziseverlerin karşısına çıktı. Star Tv'de yayınlanan dizide bu hafta Nare'nin kaybolması üzerine onu morgda teşhis eden Sancar'ın gözyaşları ve Nare'nin ölüp ölmediği heyecanlı anlara neden oldu. Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün diziden çıkmasıyla Nare'nin akıbeti merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven’in artan baskısıyla Gediz ve Nare’nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare’nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar’ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar’ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?