Sefirin Kızı son bölüm Nare'nin durumu ile dikkat çekti! 12. yeni bölüm fragmanı yayında!

Sefirin Kızı son bölümünde Sancar, Türkiye'ye döndüğünde Nare'nin beklediği gibi davranmamış ve Nare'nin de dikkatini çekmiştir. Tüm bunlar, Sefirin Kızı 12. yeni bölüm fragmanında Sancar'ın yaptığı eylemlerin ardından dikkat çekmiştir. Peki, Sefirin Kızı son bölümünde neler yaşandı? İşte, yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler

İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı;

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.



Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.



Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.



Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır.



İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.

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