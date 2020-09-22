Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 20. bölüm özeti (21 Eylül 2020)

Sefirin Kızı dizisi Star Tv 20. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla 2. sezon macerasına devam eden Sefirin Kızı 20. son bölümünde Gediz’ aşk itirafına Nare'nin verdiği cevap dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?