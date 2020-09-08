Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Sancar Nare'yi kaçıranı öğreniyor! Sefirin Kızı son bölüm özeti

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 18. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla 2. sezonuyla macerasına yeniden başlayan Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanında Gediz'in Nare ile yaptığı konuşma heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı.

SEFİRİN KIZI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanından görüntüler;

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar yarasının ağırlığına rağmen Nare’nin peşine düşer. Nare ise Akın tarafından hapsedildiği kamarada, Sancar ölmesin diye dua etmektedir.

Kahraman’ın düzenlediği bir oyun yüzünden, Gediz Sancar’la Nare’nin başbaşa bir gün geçirdiklerine inanır, çok canı sıkılır. Ancak Elvan, dikkati sayesinde Nare’nin başına bir şey geldiğini anlar. Gediz bunu öğrenince, Nare’yi bulmak için canını dişini takar ama sürpriz bir şüpheli vardır; Yahya!

Gediz Yahya’yı konuşturmaya çalışırken, Sancar Nare’ye ulaşmayı, Akın’ın ve birçok silahlı korumanın olduğu tekneye girmeyi başarır. Ama tekneden kaçmaya çalışırlarken Nare Sancar’ı hedef alan kurşunun önüne atlar ve Akın tarafından vurulur.

Şimdi ikisi de yaralı iki sevdalı, birbirlerine tutunup memlekete dönmek zorundadırlar. Memlekette ise onları, artık gemileri yakmış bir Gediz beklemektedir.