Sefirin Kızı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kavruk ölecek mi?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Corona virüsü nedeniyle verdiği ara ardından ekranlara geri dönen Sefirin Kızı dizisinin 15 Haziran tarihli yayınlanan bölümünde Akın'ı kaçırmaya çalışan Kahraman'ın planı korkunç bir kazaya neden olmuştu. Araçtan kanlar içerisinde fırlayan Kavruk'un dizideki akıbeti 22 Haziran tarihli bölümde belli olacak.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sefirin Kızı Son Bölümde neler oldu?

Nare, kızı Melek’in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verdi. Sancar’ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktu. Elvan’a da Efeoğlu erkeklerinden uzakta yeni bir hayat teklif etti; ‘bizimle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım’ der.

Gediz ise bunu yeni bir hayat değil yeni bir kaçış olarak gördü ve çok öfkelendi. İlk defa Nare’nin yanında durmadı. Hatta ona ihanet etmeyi göze aldı.

Sevdalı olduğu kadının adını anmamaya tövbe etmesiyle başa çıkmaya çalışan Sancar, Nare’nin gideceğini öğrenince delirdi.