Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar açığa çıkacak mı?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı, Sefirin Kızı 2 Mart Pazartesi akşamı sevenleri ile buluşacak. Sefirin Kızı'nın yeni bölümü öncesi izleyici karşısına çıkan fragmanında Gediz’in elindeki defter heyecanlandırıcı ipuçları arasında, Melek ile Elvan’ın hastanedeki göz yaşları ise merak uyandırıyor. İşte, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır. Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir. Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır. Üzerine bir de Akın’la karşılaşınca Sancar gerçeği bulmak üzere gittiği İsviçre’den bulduğu cevaplarla delirmek üzere döner ama Akın da onu görünce Nare’nin Türkiye’de olduğunu anlar ve çıldırır. İsviçre’de bunlar yaşanırken, Nare Türkiye’de babasının yokluğunda onu çok zorlayan Melek’le uğraşmakta, kızının üç kişilik bir aile olabilme umudunu yok etmeye çalışmaktadır. Ama Sancar çok kalmadan Türkiye’ye döndüğünde, hiç de Nare’nin beklediği gibi davranmayacak ve Nare’nin işini iyice zorlaştıracaktır.