Şef Akademi Öykü Serter kimdir, kaç yaşında?

Şef Akademi Öykü Serter, 26 şubat 1975 yılında Ankara’nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. Ted Ankara Koleji’nden mezun olup daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okudu. Yüksek lisansını Radyo-TV üzerine Galatasaray Üniversitesi’nde yaptı, ayrıca okuduğu alanlardan bağımsız olarak, Öykü Serter kurbağa branşında milli takım düzeyinde yüzen bir yüzücüdür ve 250’si altın olmak üzere 800 madalyanın sahibidir. Öykü Serter medya sektörüne radyoda DJ olarak başladı.

Öykü Serter daha sonra yaptığı 5te5 müzik programı ve Eksen kültür-sanat programı ile de dikkatleri üzerine çekti ve sektörün aranan sunucularından birisi haline geldi. Türkiye’nin ilk reality yarışması Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye, Star Akademi, MasterChef, İşte Benim Stilim gibi birçok başarılı programın sunuculuğunu yapan Öykü Serter’i diğer sunuculardan ayıran en büyük özelliklerinden birisi, sunacağı metinleri tamamıyla kendisinin yazmasıdır. Başarılı sunuculuk kariyerini ise Altın Kelebek, Kristal Fare, İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri gibi birçok farklı platformdan en iyi kadın sunucu ödüllerini alarak taçlandırmıştır.

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