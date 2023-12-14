Seda Üren yaşadığı zor geceyi anlattı: Dilan Polat ve Engin Polat yüzünden saat 02.00’de polis kapımızı çaldı

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İşte 'Sinirden, stresten uyuyamadım' diyen Seda Üren'in açıklamaları:

'KOMŞUN OLARAK YANINDAYIM'

"Dilan siteye gelmeden 1 yıl önce 'Aşkım oradan ev aldım, geliyorum' diyerek mesaj atmıştı. Ben de 'komşun olarak ne ihtiyacın varsa buradayım' demiştim. Ben Dilan'ı çok eski tanıyorum. Doğum fotoğrafımlarım, 8 aylık hamile fotoğraflarım, çocukların doğum 2 ve 4 yaş fotoğraflarını şu an oturduğu evde çekmişti."

'DİLAN BENİM İÇİN DEĞİŞMEDİ'

"Benim için Dilan, o an tanıdığım çok güzel bir kızdı. Çok cana yakın, çok iyi... Benim için değişmedi. Kim ne yaparsa kendine yapar diye düşünüyorum hayatta. Zaten yargıda olan bir konu. Bu beni de ilgilendiren bir şey değil. 2 yıldır sitede oturuyormuş, ozaman bile karşılaşmadım düşün."

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"GECENİN İKİSİNDE POLİS GELDİ"

"Baskın zamanı giriş çıkışlarda polisler falan oluyordu. Bir keresinde gecenin ikisinde kapı çaldı. Onlar daha üstte bir blokta oturuyorlar. Villaların numaraları var, başında da harfler var. Kargoda falan da karışıyormuş. Savcı demiş ki, 'gidin ve burada oturmadığına dair yazılı tutanak alın' Sağolsunlar. Çok da kibar davrandılar. Burada gözüküyor adresleri, karışıklık oluyor. Yan komşumuzu da şahit olarak getirdiler..."

"HOŞ ŞEYLER DEĞİL"

"Onların ilk içeriye alındıkları gün adres tespitinde, burada oturmadığına dair tutanak tutuldu. Ben sabaha kadar uyuyamadım mesela... Sinirden, stresten. Yaşadıklarımı şey yapamıyorum. Hoş şeyler değil. Bir de senin sorunun yüzünden olması da hoş değil... Biz ilk 'yukarıda çocuklarımız var' diye düşündük."

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"DİLAN İLE HİÇ KARŞILAŞMADIM"

"Bizimle alakalı bir sorun yok, konuyu anlattılar. Çok büyük bir rahatsızlık. Engin Bey'in ismi bizim blkta görünüyormuş. Sonraki işlemlerde sıkıntı olmasın diye, savcı 'tutanak tutulsun' demiş.Öncesinde sitede bir şey oldu mu hiç duymadım, Dilan ile bile karşılaşmadım."