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Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) 20 uzman yardımcısı alacak - İşte Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımının detayları

#Savunma Sanayi Başkanlığı#SSB#Savunma Sanayi Başkanlığı Uzman Yardımcısı
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) 20 uzman yardımcısı alacak - İşte Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımının detayları

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Başvuracak adayların kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor. İşte Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımının detayları

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayisi uzman yardımcısı alınacak.

Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00'e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor. Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvuracak.

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#Savunma Sanayi Başkanlığı#SSB#Savunma Sanayi Başkanlığı Uzman Yardımcısı

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