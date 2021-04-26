Savcı Bey ölüyor mu? ‘Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı merakta bıraktı

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi. Obadaki yas havası ise Savcı Bey’in ölmüş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne iddiaları güçlendirdi.

SAVCI BEY KİMDİR?



Saru Batu Savcı Bey. Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı Boyu’na mensup olup Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir. Domaniç Savaşı esnasında ölmüştür. İki oğlu bulunmaktadır bunlar Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.



Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır. İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.

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