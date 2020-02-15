Savaşçı'nın 93. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Pazar akşamları FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı bu hafta 93. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı'nın yeni bölümünde Kılıç Timi Turan Bayrakları altında Markus’a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetecek. İşte, Savaşçı'nın 93. bölüm özeti...

Savaşçı'nın bu haftaki yeni bölümünde;

Kılıç Timi Turan Bayrakları altında Markus’a bugüne kadar yaptıklarının bedelini ödetmiştir. Ancak çok sayıda keskin nişancının Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerine nişan aldıkları anlaşılınca ortalık bir anda karışır. Askerler hemen vaziyet alırken, Yüzbaşı Haydar’ın bir ayrıntıyı fark etmesi olayların seyrini değiştirecektir.

Bu arada Velid de Kılıç Timi’nin elinde olan parasını kurtarmanın derdine düşmüştür. Fakat karşısına çıkan sürpriz kişi Velid’e büyük vaatler sunarak, onu kendisiyle çalışması için ikna etmeye çalışır. Bu arada Kopuz Albay da gelen bir istihbarat doğrultusunda Ali ve Selçuk Astsubaylar’ı gizli bir göreve gönderirken, gelişecek beklenmedik olaylarla, hayatının en büyük sınavını vereceğinden habersizdir…