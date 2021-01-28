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Savaşçı ne zaman başlıyor? Yayıncı kuruluştan önemli açıklama
Bir süre ekranlardan uzak kalan Savaşçı dizisi için beklenen gelişme yaşandı. Berk Oktay'ın ayrıldığı Savaşçı dizisi sezonun ilk günlerinde ekrana gelmemesi dolayısıyla bittiği iddiaları ile gündeme gelmişti. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamalara göre Savaşçı dizisi yakın zamanda ekranlara gelecek. İşte, Savaşçı dizisi hakkında detaylı bilgiler
Fox TV ekranlarında pazar günleri ekranlara gelen Savaşçı dizisi için beklenen açıklama geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan dizi hakkında bitti iddiaları, Fox TV tarafından yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile yalanlanmış oldu. Savaşçı dizisi yakın zamanda ekranlarda yer alacak.
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