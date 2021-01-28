Savaşçı ne zaman başlıyor? Yayıncı kuruluştan önemli açıklama

Fox TV ekranlarında pazar günleri ekranlara gelen Savaşçı dizisi için beklenen açıklama geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan dizi hakkında bitti iddiaları, Fox TV tarafından yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile yalanlanmış oldu. Savaşçı dizisi yakın zamanda ekranlarda yer alacak.