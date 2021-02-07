Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni sezon için heyecanlı bekleyiş

Savaşçı izleyicileri heyecanla yeni sezonun ne zaman ekrana geleceğini merak ediyorlar. Savaşçı dizisini 5. sezonundan 2. tanıtım yayınlandı. Kanalın resmi internet sitesinde dizinin yakında başlayacağı ibaresi yer alıyor.

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisini 5. sezonundan 2. tanıtım yayınlandı. Fox TV’nin sevilen dizisi 5. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanalın resmi internet sitesinde dizinin yakında başlayacağı ibaresi yer alıyor.

5.sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı’nın tanıtımına Murat Serezli’nin hayat verdiği Albay İbrahim Kopuz karakterinin: “Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz.” sözleri damga vurdu.

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.