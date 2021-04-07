Savaşçı ne zaman başlayacak? Yayın tarihi belli oldu...İşte Savaşçı dizisi yeni oyuncu kadrosu

Uzun süredir ekrana dönmesi beklenen Savaşçı dizisinin ekranlara döneceği tarih belli oldu. Tamer Karadağlı ve Ediz Hun gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Savaşçı dizisi 5. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından 17 Nisan yani Cumartesi günü de yeni bölümün yayımlanamayabileceğini belirterek net tarihi FOX Tv'nin duyuracağını bildirdi.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR?

“Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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