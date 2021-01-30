Savaşçı dizisi bu pazar başlıyor mu? İşte Savaşçı’nın yeni sezonundan ilk görüntüler

Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacakDizi son olarak 99. bölümü ile Fox Tv'de ekrana gelmişti. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan açıklamalara göre Savaşçı dizisi yakın zamanda kaldığı yerden devam edecek.

Çekimleri son hız devam eden ve büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.