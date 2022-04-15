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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var? 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında yine birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Kanal D’nin sevilen programı cumartesi akşamları ekrana geliyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 16 Nisan konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var?

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Şarkılar Bizi Söyler konukları yoğun ilgi görüyor. Sevilen program Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da dopdolu olacak. Programda ‘Uzun Yol Şarkıları’ gecesi yaşanacak. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin konukları ağırladığı Şarkılar Bizi Söyler saat  20:00’da başlayacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Uzun Yol Şarkıları" gecesi yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Doğuş ve Gülden Karaböcek oluyor.

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 9 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak.

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