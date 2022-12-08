Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta; Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler konuk oluyor…

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Programın cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler konuk oluyor…

Her cumartesi izleyiciyle buluşan fenomen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, unutulmayacak bir bölümle ekrana gelecek. Müzik şöleninde, Serdar Ortaç’ın 90’lardan günümüze kadar yaptığı, pop müziğe damga vuran hit şarkıları yer alacak. Şarkıları hem Serdar Ortaç hem de sevilen sesler yorumlayacak.

Hikayelerin süsleyeceği şarkılar hep birlikte söylenecek, unutulmayacak performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik ziyafeti yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler 61. bölümü ile 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…