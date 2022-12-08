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Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta; Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler konuk oluyor…

Güncelleme Tarihi:

#Şarkılar Bizi Söyler#Serdar Ortaç#Bengü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 11:42

Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler yine çok izlenecek bir bölüm ile ekrana geliyor. Bu bölümde, Serdar Ortaç şarkıları ile unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşanacak.

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Programın cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler konuk oluyor…

Her cumartesi izleyiciyle buluşan fenomen müzik eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, unutulmayacak bir bölümle ekrana gelecek. Müzik şöleninde, Serdar Ortaç’ın 90’lardan günümüze kadar yaptığı, pop müziğe damga vuran hit şarkıları yer alacak. Şarkıları hem Serdar Ortaç hem de sevilen sesler yorumlayacak.

Şarkılar Bizi Söyler’e bu hafta; Serdar Ortaç, Bengü ve Sakiler konuk oluyor…

Hikayelerin süsleyeceği şarkılar hep birlikte söylenecek, unutulmayacak performanslarla Şarkılar Bizi Söyler stüdyosunda müzik ziyafeti yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler 61. bölümü ile 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

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#Şarkılar Bizi Söyler#Serdar Ortaç#Bengü

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