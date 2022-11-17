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Şarkılar Bizi Söyler’de eğlenceli İlker Ayrık oyunları…

Güncelleme Tarihi:

#Sibel Can#Hakan Altun#Hüsnü Şenlendirici
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 12:20

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta eğlenceli sahneleriyle çok konuşulacak.

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Programın konuklarından İlker Ayrık’ın moderatörlüğünde oynanan oyunlar stüdyoda kahkaha tufanı yaşatacak.

İlker Ayrık, “ters kadeh” için sahneye Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve programın konukları Bendeniz ve Buray’ı davet edecek. Sanatçılar pinpon topunu çevirdikleri kadehlere denk getirmeye çalışırken, kameralara renkli anlar yansıyacak.

Şarkılar Bizi Söyler’de eğlenceli İlker Ayrık oyunları…

Programın ikinci eğlenceli oyunu “Anla Beni” olacak. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici yüksek sesle verilen kulaklığı takarak, karşıdakinin dudaklarını okumaya çalışırken stüdyoda kahkahalar yükselecek.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 19 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

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#Sibel Can#Hakan Altun#Hüsnü Şenlendirici

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