Şarkılar Bizi Söyler’de eğlenceli İlker Ayrık oyunları…

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Programın konuklarından İlker Ayrık’ın moderatörlüğünde oynanan oyunlar stüdyoda kahkaha tufanı yaşatacak.

İlker Ayrık, “ters kadeh” için sahneye Sibel Can, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve programın konukları Bendeniz ve Buray’ı davet edecek. Sanatçılar pinpon topunu çevirdikleri kadehlere denk getirmeye çalışırken, kameralara renkli anlar yansıyacak.

Programın ikinci eğlenceli oyunu “Anla Beni” olacak. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici yüksek sesle verilen kulaklığı takarak, karşıdakinin dudaklarını okumaya çalışırken stüdyoda kahkahalar yükselecek.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 19 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...