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Şarkılar Bizi Söyler'de duygusal anlar... Hem ağlayıp hem de söyledi!

Güncelleme Tarihi:

#Selami Şahin#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D
Şarkılar Bizi Söylerde duygusal anlar... Hem ağlayıp hem de söyledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 09:30

Kanal D’nin yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’in dün akşam yayınlanan bölümüne; usta sanatçı, söz yazarı ve bestekar Selami Şahin konuk oldu.

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Kanal D’nin, Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e Selami Şahin konuk oldu.

Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla, 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı, izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. 

Sevilen şarkılarını Kanal D izleyicisi için seslen diren Şahin, performansıyla geceye damga vurdu.

Şarkılar Bizi Söylerde duygusal anlar... Hem ağlayıp hem de söyledi

TAKLİTLERİ GÜLDÜRDÜ

Selami Şahin, yorumladığı benzersiz eserlerinin yanı sıra yaptığı taklitler ile de herkesi kahkahaya boğdu. Zeki Müren, İbrahim Tatlıses ve Coşkun Sabah taklitleriyle stüdyoda eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

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PROGRAMDA DUYGUSAL ANLAR

Eğlenceli geçen programda Selami Şahin çocukluk yıllarını anlattı; "Her insanın hayatı romandır. Benim hayatım roman çok fakir bir ailenin çocuğuydum. Köyde hiçbir şey yoktu. Öğretmenler bana sen şarkıcı olursun derlerdi. 15 yaşında İstanbul'a geldim. Soğan ekmek yedim kazandığım parayı aileme gönderdim.

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Ben anne ve babama taptım. Yemedim, yedirdim. Hacca gönderdim. Türkçe hiç bilmezdi annem 'sana bir beste yaptım' dedim. Arapçasını söyledim bana sarılıp ağladı. 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını rahmetli anneme yazdım."

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Selami Şahin'in Sibel Can ve Hakan Altun'un düetleri izleyiciden tam not aldı. Sosyal medyada da ses getiren program gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Bazı Twitter kullanıcıları düşüncelerini #ŞarkılarBiziSöyler etiketiyle paylaştı:

- Olmayan sevdaya bile, varmış gibi ağlatan adam....

- Bir Selami Şahin şarkısı ile bir anda yerle bir olursun…

- Ne gece ama hem ağladık, hem güldük.

- Selami Şahin şarkı söylemeye başladığı andan itibaren, kazandığım, kaybettiğim ne varsa, film gibi seyrettim içimde. Allah uzun ömürler versin inşallah.

- Selamı Şahin sen ne büyük ustasın sanatçısın yerin asla dolmaz.

- Oh be, kulağımın pası silindi. Nasıl da tüm şarkılarını ezbere biliyorum! İyi ki varsın sen ve değerli eserlerin

 

 

 

  

 

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#Selami Şahin#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D

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