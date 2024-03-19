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Şarkıcı Meyra: Evlilik kolay bir şey değil

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#Meyra#Mehmet Ali Ilıcak#Şarkıcı Meyra
Şarkıcı Meyra: Evlilik kolay bir şey değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 09:37

Ünlü şarkıcı Meyra, Mothers’ Life dergisinin yeni sayısına röportaj verdi.

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Mehmet Ali Ilıcak ile mutlu bir evliliği olan ünlü şarkıcı “Evlilik kolay bir şey değil. Her iki tarafında yeri geldiğinde fedakârlık yapabilmesi gerekiyor. Bir taraf öfkeliyken diğer tarafın sakin kalabilmesi önemli diye düşünüyorum. Saygıyı kaybetmeden her şeyi konuşabilmek lazım” diye konuştu.

Şarkıcı Meyra: Evlilik kolay bir şey değil

Kemal ve Ali Kerim adında iki oğlu bulunan Meyra annelik hakkında ise şunları söyledi: “Anne olunca hayat, her şey çok değişiyor. Kendi yansımanızı çocuklarınızda görmeye başlıyorsunuz. O zaman da kendinizi daha iyi tanımaya başlıyorsunuz. Ben mi onları, onlar mı beni büyütüyor diye çok düşündüm. Çünkü anne olmak bir farkındalık getiriyor ve kendinizi geliştirmenize sebep oluyor. Annelik kişiyi olgunlaştıran bir şey. Ve içinizde sürekli bir vicdan muhasebesi hali var.”

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#Meyra#Mehmet Ali Ilıcak#Şarkıcı Meyra

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