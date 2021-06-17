Şark Bülbülü filminin oyuncuları kimler? Şark Bülbülü ne zaman ve nerede çekildi? İşte filmin ayrıntıları
Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Şark Bülbülü filmi, Yeşilçam'a damga vuran yapımlar arasında yer alıyor. Günümüzde televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından filmin oyuncu kadrosu ve diğer detayları merak konusu oluyor. Peki, Şark Bülbülü ne zaman ve nerede çekildi? Şark Bülbülü filminin oyuncuları kimdir?
Şark Bülbülü filmi televizyonda bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. 1979 yapımı olan ve her yayınlandığında beğeni ile izlenen Şark Bülbülü'nde başlık parası için İstanbul'a gelen Şaban'ın gazinoda ses sanatçısı olması ve başına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. İşte, filmle ilgili ayrıntılı bilgiler...
1979 yapımı olan ve çekimleri İstanbul'da yapılan filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder gibi birçok usta isim yer alıyor.
Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)’ın komik öyküsü anlatılıyor.
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal- Şaban Ballıses
Ayşen Cansev- Hatice
Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi
Osman Alyanak- Haydar
Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa
Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey
Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı
Yadigar Ejder - Mazlum
İhsan Yüce - Muhtar
Yavuz Karakaş - Arap Cemal
Zeki Sezer - Plaj Doktoru
Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci
Ahmet Açan - Noter
Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo
Bahri Ateş - Şıh Hazretleri
Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı
Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi
Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı
Murat Tok - İmam
Dündar Aydınlı - Mafya
Giray Alpan - Gazino Görevlisi
Levent Öktem - Gazino Müdürü
Yaşar Şener - Halil Ağa
İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi