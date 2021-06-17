Şark Bülbülü filminin oyuncuları kimler? Şark Bülbülü ne zaman ve nerede çekildi? İşte filmin ayrıntıları

Şark Bülbülü filmi televizyonda bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. 1979 yapımı olan ve her yayınlandığında beğeni ile izlenen Şark Bülbülü'nde başlık parası için İstanbul'a gelen Şaban'ın gazinoda ses sanatçısı olması ve başına gelen ilginç olaylar anlatılıyor. İşte, filmle ilgili ayrıntılı bilgiler...

1979 yapımı olan ve çekimleri İstanbul'da yapılan filmde Kemal Sunal'ın yanı sıra, Ayşen Gruda, Yadigar Ejder gibi birçok usta isim yer alıyor.

Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)’ın komik öyküsü anlatılıyor.

OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal- Şaban Ballıses

Ayşen Cansev- Hatice

Ayşen Gruda- Fethi'nin Kız Kardeşi

Osman Alyanak- Haydar

Sırrı Elitaş- Zülfo Ağa

Dinçer Çekmez- Gazino Patronu Fethi Bey

Selim Naşit -Bul Karayı Al Parayı Oyununun Kurbanı

Yadigar Ejder - Mazlum

İhsan Yüce - Muhtar

Yavuz Karakaş - Arap Cemal

Zeki Sezer - Plaj Doktoru

Muzaffer Civan - Seyyar Köfteci

Ahmet Açan - Noter

Ahmet Turgutlu - Bulaşıkçı Memo

Bahri Ateş - Şıh Hazretleri

Niyazi Gökdere - Zülfo Ağa'nın Adamı

Cevdet Balıkçı - Otel Bekçisi

Abdi Algül - Zülfo Ağa'nın Adamı

Murat Tok - İmam

Dündar Aydınlı - Mafya

Giray Alpan - Gazino Görevlisi

Levent Öktem - Gazino Müdürü

Yaşar Şener - Halil Ağa

İhsan Özenç - Film Şirketi Yetkilisi

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