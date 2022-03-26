Şantaj filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şantaj filmi hikayesi ve karakterleri

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Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Şantaj filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Başrollerini Eion Bailey , [2] Bethany Joy Lenz , Barkhad Abdi ve Danny Glover'ın paylaştığı Şantaj filmi hakkında bilgiler haberimizde...

ŞANTAJ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doktor Kevin Riley, eşi Julie ve oğlu Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmıştır. Her şeyin harika başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gidip, teknenin bozulması ve yiyecekleri olmadan adada mahsur kalmalarıyla kabusa döner. Onları bulan balıkçı Miguel Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

ŞANTAJ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Yönetmenliğini Phil Volken'ın üstlendiği Şantaj filmi başrollerinde Eion Bailey, Bethany Joy Lenz, Mauricio Alemañy gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Eion Bailey- Kevin Riley rolünde

Bethany Joy Lenz- Julie Riley rolünde

Barkhad Abdi- Miguel Kaba olarak

Danny Glover - Memur Haagen olarak

Mauricio Alemañy - Andy Riley olarak

Tim Griffin- Misyon Şefi Sweeney olarak