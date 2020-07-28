Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? İşte Ferit Aktuğ'un oynadığı diziler...

Ferit Aktuğ kimdir, kaç yaşında sorularının yanıtı merak ediliyor. Şans Kapıyı Çalınca yarışması yayın hayatına başlıyor. Yarışmacılar 50 bin lirayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecekler. Sen Kapıya Çalınca’nın sunucusu Ferit Aktuğ merak edilen isimler arasında yerini aldı. İşte Koçum Benim, Kampüsistan, Kavan Yelleri gibi dizilerde rol alan Ferit Aktuğ ile ilgili bilgiler…

FERİT AKTUĞ KİMDİR?

1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ferit Aktuğ, ilkokul ve ortaöğretimin ardından üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında TRT'de yayınlanan gençlik dizisi "Koçum Benim" ile yaşamıştır.

2003'de yine bir gençlik dizisi olan "Kampüsistan" ve 2004'de "Haziran Gecesi" dizilerinde rol alan Aktuğ, 2007 yılında yayınlanmaya başlayan ve yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Kavak Yelleri” dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Kariyeri boyunca çeşitli dizi, sinema ve tiyatro projelerinde yer alan Ferit Aktuğ, 2017-2018 sezonunda ekrana gelmeye başlayan "Ufak Tefek Cinayetler"de "Taylan" karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Aktuğ son olarak 2018 Temmuz ayında başlayan "Geleceğin Starı" adlı yarışmada oyuncu koçu olarak yer almıştır.

Aktuğ, 2011 yılında nikah masasına oturduğu eski antrenör ve oyuncu Bahar Özdoğan’la boşan kararı aldığını nisan 2020’de açıklamıştı.