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Sana Söz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

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Sana Söz dizisinin oyuncuları kimler İşte Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Yeni sezon dizilerinden Sana Söz’ün tanıtımları paylaşıldı. Tanıtımları sosyal medyaya da konu olan Sana Söz’ün başrollerini iki deneyimli isim paylaşıyor. Dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le Ömer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Peki, Sana Söz dizisinin oyuncuları kimler? İşte Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden Sana Söz’ün başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan, çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Sana Söz dizisi konusu

Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’yı canlandıracak. İKİAralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.

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