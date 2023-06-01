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Şampiyonluk coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Lampiyonluk Kutlaması#Galatasaray#Ankaragücü
Şampiyonluk coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 08:15

Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı. Galatasaraylı ünlüler mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne serdi.

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Şampiyonluk coşkusu

Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’le tatil için gittiği İtalya’nın Capri Adası’nda Galatasaray atkısı takarak kutlama yaptı: “Nerede olursak olalım, sevdamızın rengi sarı kırmızı.”

Şampiyonluk coşkusu

Alp Kırşan, yakınlarıyla takip ettiği maç sonrası mutluluğunu bu kareyle gösterdi.

Şampiyonluk coşkusu

Maçı tribünden izleyen Esat Yontunç, Okan Buruk’la verdiği zafer pozunu Instagram’da paylaştı.

Şampiyonluk coşkusu

Koyu Beşiktaşlı Demet Akalın, kızı Hira’yı Galatasaray formasıyla fotoğrafladı: “Biz başkasına benzemeyiz, adam gibi tebrik ederiz!”

Şampiyonluk coşkusu

Doğa Rutkay, Fenerbahçeli eşi Kerimcan Kamal’a evde Galatasaray marşı söyledi. Kamal, oyuncuya telefonundan Fenerbahçe marşı çalarak yanıt verdi. Doğa Rutkay, Fenerbahçe taraftarı Cansu Kurtcu-Fettah Can çiftiyle geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı: “Kankalarıma fotoğraflı mesajlar atmaya başladım. Pek yakında beni silerler!”

Şampiyonluk coşkusu

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, şampiyonluğu bluzunun üzerine astığı atkıyla kutladı.

Şampiyonluk coşkusu
 Takımının Ankaragücü ile oynadığı maçı Ankara Eryaman Stadı’nda arkadaşlarıyla izleyen İbrahim Büyükak, zafer işareti yaparak verdiği pozu “Mutluluğun resmidir” notuyla paylaştı.

Şampiyonluk coşkusu

Pelin Karahan, eşi ve oğullarıyla yaşadığı mutluluğu bu kareyle Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

Şampiyonluk coşkusu

 İpek Yazıcı kutlamayı annesi ve kız kardeşiyle yaptı.

Şampiyonluk coşkusu

Özgür Çevik, evde formasıyla izlediği maçın ardından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

Şampiyonluk coşkusu

Şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan taraftarlardan biri de Mehmet Yalçınkaya’ydı. Şef, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Şampiyonluk coşkusu

Galatasaray’ın maçlarına sık sık giden Pelin Öztekin, Ankaragücü karşılaşmasında da tribündeydi.

Şampiyonluk coşkusu

Takımın coşkusuna ortak olan Öztekin, babası merhum oyuncu Rasim Öztekin’in tribüne konulmuş maketini de paylaştı.





 

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#Ünlülerin Lampiyonluk Kutlaması#Galatasaray#Ankaragücü

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