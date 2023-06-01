Şampiyonluk coşkusu

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Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarına büyük coşku yaşattı. Galatasaraylı ünlüler mutluluklarını sosyal medyada gözler önüne serdi.
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Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’le tatil için gittiği İtalya’nın Capri Adası’nda Galatasaray atkısı takarak kutlama yaptı: “Nerede olursak olalım, sevdamızın rengi sarı kırmızı.”
Alp Kırşan, yakınlarıyla takip ettiği maç sonrası mutluluğunu bu kareyle gösterdi.
Maçı tribünden izleyen Esat Yontunç, Okan Buruk’la verdiği zafer pozunu Instagram’da paylaştı.
Koyu Beşiktaşlı Demet Akalın, kızı Hira’yı Galatasaray formasıyla fotoğrafladı: “Biz başkasına benzemeyiz, adam gibi tebrik ederiz!”
Doğa Rutkay, Fenerbahçeli eşi Kerimcan Kamal’a evde Galatasaray marşı söyledi. Kamal, oyuncuya telefonundan Fenerbahçe marşı çalarak yanıt verdi. Doğa Rutkay, Fenerbahçe taraftarı Cansu Kurtcu-Fettah Can çiftiyle geçmişte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı: “Kankalarıma fotoğraflı mesajlar atmaya başladım. Pek yakında beni silerler!”
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, şampiyonluğu bluzunun üzerine astığı atkıyla kutladı.
Takımının Ankaragücü ile oynadığı maçı Ankara Eryaman Stadı’nda arkadaşlarıyla izleyen İbrahim Büyükak, zafer işareti yaparak verdiği pozu “Mutluluğun resmidir” notuyla paylaştı.
Pelin Karahan, eşi ve oğullarıyla yaşadığı mutluluğu bu kareyle Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.
İpek Yazıcı kutlamayı annesi ve kız kardeşiyle yaptı.
Özgür Çevik, evde formasıyla izlediği maçın ardından şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Şampiyonlukla büyük sevinç yaşayan taraftarlardan biri de Mehmet Yalçınkaya’ydı. Şef, mutluluğunu sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.
Galatasaray’ın maçlarına sık sık giden Pelin Öztekin, Ankaragücü karşılaşmasında da tribündeydi.
Takımın coşkusuna ortak olan Öztekin, babası merhum oyuncu Rasim Öztekin’in tribüne konulmuş maketini de paylaştı.