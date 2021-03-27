Sami Özer kimdir, kaç yaşında?

Türk tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer, 1950 yılında dünyaya geldi. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı. Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?