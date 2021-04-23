Sahte gelin olayı Müge Anlı'ya damga vurdu - Sahte gelin Senem hakkındaki iddialar

Halil Bey’in annesi Emine Kurt, üvey anneannenin de bu dolandırılma işinde olduğunu iddia etti. Üvey annene iyi niyetle bu işe girdiğini söyledi ve iddiaları kabul etmedi. Sahte gelin Senem’in kimliğine baktığında 39 olduğunu gören Halil Bey, fotoğraflarda genç göründüğünü ancak yüz yüze geldiklerinde durumun farklı olduğunu dile getirdi. Sahte geline ilk etapta 16.000 verdiklerini ancak o parayı da anneannesine verdiğini söyledi. Emine Hanım, Çarşamba günü kına gecesi yaptıklarını, Perşembe günü ise düğün yaptıklarını ancak sahte gelin senemin akrabalarım geldikten sonra yapacağım dediğini aktardı. Bir hafta Afyon’da kalan sahte gelin bir AVM’de dolaştıktan sonra kayıplara karıştı.

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Senem Hanım’ın kızı Dilan Kartal ve aracı olan üvey annene Özden Kum stüdyoya geldi, Özden Hanım kızının sürekli gelip anne Halil’i evlendirelim dediğini, o sebeple kız aradıklarını anlattı. Özden Hanım, Halil Bey’e anne ve babası ile Antep’e kız bakmaya gittiklerini, beğenmeyip geri döndüklerini belirterek ikinci kez gidip Senem Hanım’ı getirdiklerinde yanlarında Halil Bey’in annesinin olmadığını vurguladı. Özden Hanım toplam dolandırılan 150.000 TL’yi görmediğini, bilmediğini söyledi fakat Mehmet Bey, her ne kadar Özden Hanım görmemiş olsa da Güler Hanım ile kendisini tanıştıranın Özden Hanım olması sebebi ile güvenip parayı verdiğini iddia etti.

KIZI DA İDDİALARI DOĞRULADI

Sahte gelinin kızı Dilan Kartal da annesini suçladı ve kendisinin de bu suça alet edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Dilan'ın annesiyle diyalogları stüdyodakileri de şoka uğrattı.

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