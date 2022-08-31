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Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

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#Emre Kaya#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi#30 Ağustos Zaferi
Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 09:10

Şarkıcı Emre Kaya, Kocaeli'de verdiği konser sonrası sahneden inerken düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü popçunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran ünlü popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Seslendirdiği her esere eşlik eden yoğun kalabalık ve gösterilen sevgi seli karşısında coştukça coşan ünlü popçu Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

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Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alındı.

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi.

Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

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#Emre Kaya#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi#30 Ağustos Zaferi

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