Safa Sarı kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Safa Sarı'nın hayatı ve biyografisi

BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ile dikkat çeken Çok Güzel Hareketler 2'de Safa Sarı'nın oyunculuk yeteneği dikkatleri üzerine topluyor. Organize İşler 2 filminde de sinema dünyasında büyük adım atan oyuncunun hayatı izleyenler tarafından gündeme geldi. İşte, Safa Sarı'nın hayatıyla ilgili detaylı bilgiler.

SAFA SARI KİMDİR?

22 Haziran 1992 yılında Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğdu. Çocukluğu sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Liseyi Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi’nde okudu. Okulun tiyatro klubüne gitti ve tiyatro sevgisi artarak devam etti şuan da hayali olan imrenerek baktığı, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğu BKM Mutfak ekibinde.

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Safa Sarı, kendisini şu şekilde ifade ediyor;

"22 Haziran 1992 yılında Üsküdar’ın Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğmuşum hemşire beni ellerine aldığında “bunun ne kadar büyük elleri var bunun” demiş bana... Çocukluğum sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynaya oynaya geçti. Annem hakkını helal etsin çok uğraşmış benimle Ertuğrul Gazi İlkokulu’na başladığımda her gün yakalığımı yırtıp eve dönüyordum. Annem de onu dikip beni geri gönderiyordu. Tiyatroya ilkokulun okuma bayramında elmasını paylaşamayan çocuklara ders olsun diye hepsini yiyip bitirdiğim bir rol ile başladım. O günden sonra kilomu hiç kontrol edemedim. Yazları zayıf ve sıcak, kışları kilolu ve soğuktum. Liseyi semtimiz Kaynarca’nın nezih okulu Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi’nde okudum. Düz liseydi. Okulun tiyatro klubüne gittim ve tiyatro sevgim tıpkı ben gibi artarak devam etti şuan da ergenlik hayalim olan imrenerek baktığım, içinde olmak hayalleri ile yanıp tutuştuğum BKM Mutfak ekibindeyim."