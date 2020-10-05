“Sadakatsiz”le buluşmaya az kaldı

Başrolleri Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı dizi, 7 Eylül Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarladığı “Sadakatsiz”de Melis Sezen ve Burak Sergen de yer alıyor.

Dizinin konusu ise şöyle: Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.



“Sadakatsiz”in ilk bölümü 7 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D’de.