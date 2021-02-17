Sadakatsiz'de Derin'e ne oldu, öldü mü?

Ali'nin Volkan ve Derin'le yaşamaya başlamasından itibaren evde ipler geriliyor. Olaylardan 20 gün sonra ise Volkan ve Derin'in evinde beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Polislerin evde inceleme yapması üzerine cinayet şüpheleri artıyor. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi.

ORJİNALİNDE DERİN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.