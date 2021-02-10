Sadakatsiz’de Derin ölecek mi? Melis Sezen ayrılıyor mu? Cinayet şoku

Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan 17. bölümünde Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkuttu. Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Derin'in günlüğünü buldu ve Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi.

DERİN ÖLECEK Mİ?



Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.