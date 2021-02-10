Sadakatsiz’de Derin ölecek mi? Melis Sezen ayrılıyor mu? Cinayet şoku
Kanal D'nin başrollerini Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan) ve Melis Sezen(Derin)'in paylaştığı Sadakatsiz 17. Bölümde Ali'nin Volkan ve Derin'le yaşamaya başlamasından itibaren evde ipler geriliyor. Olaylardan 20 gün sonra Volkan ve Derin'in arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Polislerin evde inceleme yapması üzerine cinayet şüpheleri artıyor. Peki Volkan, Ali yüzünden Derin'i öldürdü mü?
Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan 17. bölümünde Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkuttu. Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Derin'in günlüğünü buldu ve Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrendi.
DERİN ÖLECEK Mİ?
Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.
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