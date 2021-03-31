Sadakatsiz'de Derin öldü mü, nerede? Melis Sezen diziden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler
Sadakatsiz'de Derin'in akıbeti ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Sadakatsiz'in 24 Mart tarihli bölüm finaline Derin'in ortadan kaybolması damga vurmuştu. Dizinin fragmanında ise herkesin oyuncu Melis Sezen'in hayat verdiği Derin'i araması akıllara Derin öldü mü? sorusunu getirdi. Diğer yandan Asya ve Volkan'ın polis tarafından sorguya alınması dikkat çekti. Melis Sezen'in diziden çıkıp çıkmayacağı da gündeme geldi. İşte, Sadakatsiz dizisinde Derin'in durumu ile ilgili merak edilenler.
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde; Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur. Derin'in kaybolmasının ardından polis tüm şüphelileri sorguya çekmeye başlar. İlk şüpheli olarak da Volkan'la konuşurlar. Gönül ise polisi Asya'ya yönlendirir. Ancak ortaya çıkan bir mesaj bütün gözlerin Volkan'a çevrilmesine sebep olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?
DERİN ÖLÜYOR MU?
Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor.