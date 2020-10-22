Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının çarşamba akşamlarına damga vuran yeni dizisi Sadakatsiz yayınlanan son bölümüyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı.

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 3. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.