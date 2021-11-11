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Sadakatsiz 38. son bölümde Aras'ın evli olması şoke etti! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon
Sadakatsiz 38. son bölümde Arasın evli olması şoke etti İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 38. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz'in 10 Kasım tarihli son bölümünde Aras'ın hafızasının yerine gelmesi dikkat çekerken; Derin'den boşanmak isteyen Volkan'ın Zeynep için harekete geçmesi de heyecan dolu anlara neden oldu. Dizinin final anında ise Aras'ın büyük sırrını öğrenen Volkan'ın bunu Asya'ya söyleyip söylemeyeceği merak uyandırdı. İşte, Sadakatsiz 38. son bölüm kesintisiz izleme ekranı.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz'in 10 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Aras'ın Leyla ile evli olduğunu hatırlaması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin final sahnesinde ise Aras'ın evli olduğunu duyan Volkan'ın bu kozu ona karşı nasıl kullanacağı merak uyandırdı. Sadakatsiz 38. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 10 Kasım Çarşamba yayınlanan 38. yeni bölümde Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğreniyor!

Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon

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