Sadakatsiz 37. son bölüme Aras'ın misafiri damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sadakatsiz 37. son bölüme Aras'ın misafiri damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 37. son bölüme Arasın misafiri damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 37. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Ekranlarda fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in 3 Kasım tarihli 37. son bölümünde Asya'nın Aras ile arasında başlayan ilişki dikkat çekerken Haluk'un Gönül'den ayırılmak istemesi ise şaşkına çevirdi. Derin'le boşanma kararının ardından bir de velayet davasına hazırlanan Volkan'ın Asya'ya şok teklifte bulunduğu son bölüme Aras'ın karşısına Leyla isimli kadının çıkması damga vurdu. İşte, Sadakatsiz 37. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 3 Kasım Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 37. bölümünde Derin'den boşanmak isteyen Volkan'ın Asya'ya Derin'in aleyhinde ifade verme teklifinde bulunması çarpıcı gelişmelerden oldu. Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirirken dizinin final anında Aras'ın geçmişine ait olan Leyla'nın otelde karşısına çıkması merak uyandırdı. Son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Haberin Devamı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses