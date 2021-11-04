Sadakatsiz 37. son bölüme Aras'ın misafiri damga vurdu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 3 Kasım Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 37. bölümünde Derin'den boşanmak isteyen Volkan'ın Asya'ya Derin'in aleyhinde ifade verme teklifinde bulunması çarpıcı gelişmelerden oldu. Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirirken dizinin final anında Aras'ın geçmişine ait olan Leyla'nın otelde karşısına çıkması merak uyandırdı. Son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD olarak izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 37. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Aras ile arasındaki duygusal yakınlaşmanın yansımaları özellikle Ali ve Volkan'ı rahatsız etmeye devam eder. Asya, duygularını ve kalbinin sesini dinleyerek, yaşamına dilediği şekilde devam etmek isterken, Derin'in yürümesi Volkan'ı ondan kopma noktasına getirir.

Volkan'ın tek amacı artık Derin'den uzak olmak ve Asya ile yeniden bir araya gelmektir. Tam Aras geçmişine dair ipuçlarını hatırlamaya başlamışken, geçmişi onu bulacak ve herkes için Tekirdağ'da yepyeni bir sayfa açılacaktır...

Haberin Devamı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.