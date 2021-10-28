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Sadakatsiz 36. son bölüme Asya ve Aras aşkı damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 36. son bölüme Asya ve Aras aşkı damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 36. son bölüm kesintisiz izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz'in 27 Ekim akşamı izleyici karşısına çıkan 36. son bölümünde Bahar'ın Derin'in yürüdüğünü Asya'ya söylemesi dikkat çekerken, Aras'ın kendisini öpmesi ile kafası karışan Asya'nın ne karar vereceği merak konusu oldu. Dizinin final anında ise Asya ve Aras'ın el ele herkesin içine çıkması ekranlara damga vurdu. İşte, Sadakatsiz 36. bölüm full HD izleme ekranı.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 27 Ekim Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan Sadakatsiz'de bu hafta Asya'nın, Aras'a karşı kayıtsız kalamayarak yeni bir ilişkiye başlaması çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Aras'ı Asya'dan uzak tutmaya kararlı olan Volkan'ın arası dövmesi ise bu hafta en çok konuşulan konulardan oldu. Asya ve Aras'ın el ele görünmesi sonrası gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras’ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir. Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya’nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır.
Asya'dan uzak tutmak için onunla konuşmaya gidiyor. Ancak bu konuşmanın sonunda tansiyon bir anda yükseliyor. Aras ve Volkan yumruk yumruğa birbirine giriyor.

Her şeyi göze alan Asya, Aras'a doğru bir adım atıyor ve ikili arasında yeni bir aşk da başlamış oluyor.

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SADAKATSİZ 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

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