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Sadakatsiz 34. son bölümde Melih Derin'le ilgili şok gerçeği öğrendi! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon
Sadakatsiz 34. son bölümde Melih Derinle ilgili şok gerçeği öğrendi İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz son bölüm izle ekranı internet platformundan yayınlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in 13 Ekim tarihli 34. son bölümünde evi satın alan Gönül'ün Volkan'a karşı yaptığı hamle dikkat çekerken, Bahar'ın hamile olduğu haberi sürpriz gelişmeler arasında yer aldı. Aras ve Asya arasındaki yakınlaşmanın yer aldığı Sadakatsiz 34. son bölüme Melih'in Derin'in yürüdüğünü görmesi damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 34. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Sadakatsiz 34. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizisi Sadakatsiz 13 Ekim Çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan Aras'a etmeye çalışırken Kadir'in kim olduğu merak konusu oldu. Aras ve Derin'in geçmişi ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir. Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır...

 Gönül, Volkan'ın planlarına darbeyi indirdi! Volkan'ın satılığa çıkardığı evi satın alan Gönül, onun karşısına çıkmaya karar veriyor. Volkan'ın tüm reddetmelerine rağmen bu buluşmayı gerçekleştiren Gönül, hamlesiyle Volkan'ı şoke etti. Karşısında Gönül'ü gören Volkan ise şaşkına döndü!

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SADAKATSİZ 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon

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