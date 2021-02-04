Sadakatsiz 16. son bölüme damga vuran cinayet şüphesi... İşte Sadakatsiz son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz 16. son bölümün tamamı yayınlandı. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in bu haftaki son bölümünde, Asya'nın Tugay ile Haluk'un arasında geçen konuşmaları Volkan'dan öğrenmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polisin bulması ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğinin ortaya çıkması son bölüme damga vurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Derin'in Ali'ye söylediği sözler ekranlara yansıdı.

SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir. Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır. Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar. Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 17. Bölüm Fragmanı yayında! Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor!

Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor! Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Dayanamayan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de