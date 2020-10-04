Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte Sadakatsiz dizisinin konusu ve oyuncuları
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un uyarladığı 'Sadakatsiz' dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor. Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak dizi şimdiden ses getirdi. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz' Çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor. Dizinin yayın tarihi öncesi, konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. İşte, Sadakatsiz'in konusu ve oyuncuları hakkında bilgi...
DİZİNİN KONUSU
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz"in yayınlanan ilk tanıtımı büyük ihanetin ortaya çıktığı yemek sahnesi ile büyük ilgi gördü. ‘’Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’ sloganıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada da yankı uyandırdı.
Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
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